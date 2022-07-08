Пять детей пострадали за сутки в ДТП на тюменских дорогах

Пять детей пострадали 7 июля в ДТП на дорогах Тюменской области, четверо из них – в Тюменском районе.

Два 14-летних подростка получили травмы, когда ехали на чужом мопеде в пятом часу вечера на 16-м километре автодороги Тюмень-Криводанова и столкнулись с "Хундай Солярис". По предварительным данным, водитель мопеда нарушил правила перестроения.

Годовалая девочка и перевозившая ее в коляске мама во дворе у дома 120 на Московском тракте пострадали при наезде автомобиля "Ниссан", который двигался задним ходом.

Мальчик 10 лет и девочка 4 лет и ехавщие с ними двое взрослых получили травмы на 15 километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский когда их "Хундай" и "Тойота Ленд Крузер" столкнулись из-за нарушения правил очередности проезда.