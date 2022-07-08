Суд оправил гендиректора "Сибстроя" на два года в тюрьму за неуплату налогов

Ялуторовский районный суд признал 56-летнего генерального директора ООО "Сибстрой" Левона Амбаряна виновным в совершении преступления, предусмотренного п."б". ч.2 ст.199 УК РФ, относящегося к категории тяжких, и приговорил его к 2 года заключения в колонии общего режима.

Установлено, что в результате умышленных действий Амбарян преследовавший цель уклониться от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, обеспечил направление в МИФНС России № 8 по Тюменской области налоговых деклараций с включёнными в них заведомо ложными сведениями по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль. В результате за период с 2015 по 2017 гг. не были уплачены в бюджет Российской Федерации налоги на добавленную стоимость и на прибыль организации в общей сумме 114 156 886 рублей, то есть в особо крупном размере.

Действия осужденного квалифицированы судом как уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере.

До вынесения приговора Амбаряном недоимка по налогам была добровольно возмещена в размере 300 000 рублей, что было учтено судом в качестве смягчающего обстоятельства.

Ялуторовский районный суд назначил Амбаряну наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

После оглашения приговора осуждённого взяли под стражу в зале суда.