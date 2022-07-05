Шесть человек пострадали при столкновении Toyota и "Газели" в Тобольске

6 человек пострадали сегодня в ДТП в Тобольске на улице Семена Ремезова, 167 при столкновении Toyota Celica и "Газели".
По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу. Травмированы мужчины в возрасте от 44-х до 27-ми лет: 4 человека из легкового авто и два человека из "Газели", обстоятельства ДТП выясняются, сообщает областная ГИБДД.
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