Женщина бросила больную таксу в тюменской ветклинике

скриншот - https://vk.com/klever_vet?w=wall-199143969_56

Тюменская ветклиника "Клевер" опубликовала пост о женщине, которая вместо того чтобы оплатить 1,5 тыс. рублей за лечение парализованной таксы, оставила собаку, заявив, что нашла животное в канаве. Ветеринары решили вылечить собаку за свой счет, а потом найти ей новых хозяев.

Видео, на котором собака безуспешно пытается поняться на ступеньку вслед уходящей женщине, сопровождается словами: "Наши девочки успели выйти на улицу, вынести собаку и пёс полз на передних лапах, вслед уезжающей на машине хозяйки. Собака находится в клинике, хозяйка уехала в неизвестном направлении. Такса, девчонка около 3-х лет. Инвалид".

В клинике уверены, что женщина является хозяйкой собаки. Известно, что собаку зовут Пино, необходимую диагностику врачи уже провели, дополнительные исследования дадут более полное представление о состоянии ее здоровья, но, по словам директора клиники, прогноз на лечение достаточно благоприятный. Подписчики в соцсетях начали переводить деньги для Пино, средства пойдут на корм и содержание больной таксы и других собак, находящихся в приюте, который курирует клиника. После лечения для собаки постараются найти новый дом.

В пресс-службе облполиции изданию сообщили, что по данному инциденту обращений ни от хозяйки собаки, ни от представителей клиники не поступало.