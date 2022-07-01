В Тюмени горела очередная нежилая деревянная двухэтажка

Пожар в нежилом деревянном двухэтажном доме №14 в Корабельном проезде случился утром, сообщение о возгорании поступило на диспетчерский пульт противопожарной службы в 6:26, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Тюмеснкой области.

К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение кровли и помещений на втором этаже. В 7:50 пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила около 250 квадратных метров.

К тушению привлекались 13 единиц основной и специальной техники, 39 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Причина пожара устанавливается.

Это уже второй пожар в нежилых домах Тюмени, в четверг в соцсетях публиковался ролик о пожаре в нежилом двухэтажном доме на улице Полевой: "Вчера в Тюмени сгорела двухэтажка на ул. Полевой, 93. Обошлось без жертв и пострадавших - дом уже давно был расселён..." - сообщалось в Tg-канале "ЧС Тюмень".