На тюменской трассе погиб дорожный рабочий

За сутки на дорогах Тюменской области погибли 2 человека, 7 взрослых и 4 детей ранены в 13 дорожных авариях, сообщает ГИБДД.

Вчера в пятом часу вечера на 151-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в месте проведения дорожных работ по расширению дороги "Рено" сбил насмерть 25-летнего дорожного рабочего, который шел по краю проезжей части.

Водитель скрылся с места ДТП, но очевидцы сообщили в полицию номер скрывшегося автомобиля и через несколько десятков километров его задержали. Оказалось, что 59-летний автомобилист бы пьян, показания алкотестера составили 0,84 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В этот году водитель 9 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, 7 штрафов не оплачены, они переданы в службу судебных приставов.