В СберМаркете пояснили ситуацию с доставкой продуктов в детсад Тюмени, где заболели дети

Пресс-служба сервиса "Сбермаркет" сообщила, что заказы в частный детсад Тюмени, где воспитанники заразились сальмонеллезом и другими инфекциями, оформлялись на физлиц и не входили в основной набор продуктов питания для детей.

Работа частного детсада из-за выявленных нарушений постановлена на 60 суток, объединенная пресс-служба судебной системы ТО сообщила, что, по словам директора сада, продукты закупались через "Сбермаркет".

"Заказы, доставленные по адресам, указанным в материалах СМИ, были оформлены на физических лиц. Судя по товарам в их составе, это не основной набор продуктов для питания детей. Это преимущественно товары с длительными сроками хранения (печенье, вафли, пряники, крупы) и товары для уборки", - пояснили ситуацию в пресс-службе.

По этому случаю компания сейчас проводит дополнительную внутреннюю проверку.

В СберМаркете отметили, что компания сотрудничает более чем со 130 ретейлерами, включая крупнейшие торговые сети, предъявляет высокие требования к качеству доставляемой продукции: