Пять детей заразились сальмонеллезом и другими инфекциями в одном частном детсаду Тюмени

Ленинский районный суд Тюмени на 60 суток административно приостановил работу частного детсада "Белка" и потребовал устранить нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питанию воспитанников. Решение принято после того, как в управление Роспотребнадзора поступило пять экстренных извещений о случаях инфекционных заболеваний среди воспитанников этого детсада, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

В группе "Подснежник (Комсомольская, 24) обнаружен один случай смешанной инфекции (сальмонеллез и т.д.) и один случай острого гастроэнтероколита, вызванного норовирусом. В группе "Солнечные лучики" — один случай острой кишечной инфекции неустановленной этиологии, а в группе "Гномики" (ул. Широтная, 129/2) — два случая сальмонеллезного энтерита.

В частности, в детсаду не был организован производственный контроль и не проводятся лабораторные исследования пищевой продукции. Фактический рацион питания воспитанников не соответствует цикличному утвержденному меню, что подтверждается журналом бракеража готовой продукции.

Не отслеживалось качество пищевой продукции, поступающей в дошкольную организацию. В ИП не смогли представить товарно-сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

Со слов директора, продукты закупались через "Сбермаркет". Кроме того, в холодильнике на момент осмотра хранились яблоки без сопроводительной документации и маркировочного ярлыка. Определить их происхождение, сроки годности, условия хранения не представилось возможным.