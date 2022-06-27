В Тюмени разыскивают женщину, которая дала ребенку вейп

17:45 27 июня 2022
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Видео с женщиной, которая вместо бутылки с соской дает ребенку покурить электронную сигарету, а затем выдыхает ей в лицо дым, появилось в понедельник в интернете, Следственное управление СК по Тюменской области и полиция проводят проверки по опубликованной информации и разыскивают героиню скандального сюжета. 

"Следователями СКР выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление личности женщины, а также всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания малолетнего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.", - сообщает пресс-служба СУСК.

Прокуратура, заявила что сотрудники полиции тоже организовали проверку, ее ход и результаты на контроле у прокурора области Владислава Московских. "После установления личности запечатленной на видео женщины, в зависимости от ее статуса будет дана оценка ее действиям, а также исполнению возложенных на нее обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.

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