В Тюмени разыскивают женщину, которая дала ребенку вейп

Видео с женщиной, которая вместо бутылки с соской дает ребенку покурить электронную сигарету, а затем выдыхает ей в лицо дым, появилось в понедельник в интернете, Следственное управление СК по Тюменской области и полиция проводят проверки по опубликованной информации и разыскивают героиню скандального сюжета.

"Следователями СКР выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление личности женщины, а также всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания малолетнего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.", - сообщает пресс-служба СУСК.

Прокуратура, заявила что сотрудники полиции тоже организовали проверку, ее ход и результаты на контроле у прокурора области Владислава Московских. "После установления личности запечатленной на видео женщины, в зависимости от ее статуса будет дана оценка ее действиям, а также исполнению возложенных на нее обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.