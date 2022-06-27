Водитель погиб в Тюмени, врезавшись на "ГАЗели" в стоящую автобуровую

12:13 27 июня 2022
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На объездной дороге Тюмени в районе улицы Интернациональной утром автомобиль  "Газель"-фермер въехал в стоящий на дороге "Хендэ"- автобуровая, который сломался на второй полосе движения. Водитель автобуровой в это время доставал знак аварийной остановки, чтобы поставить на дорогу.

37-летний водитель "Газели" скончался, обстоятельства ДТП выясняются, сообщают в ГИБДД.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , погибшие
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