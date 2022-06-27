Тюменским sup-бордистам на Тургояке потребовалась помощь спасателей

Сотрудникам ЦГИМС ГУМЧС России по Челябинской области днем 26 июня пришлось спасать терпящих бедствие 11 sup-бордистов на озере Тургояк в районе острова Веры, туристическая группа была из Тюменской области.

В местном ГИМС отмечают, что не все находящиеся на sup-бордах были в спасательных жилетах, да и погода не располагала для выхода на водоём.

"Горе-туристам помогли покинуть их "доски", подняться на борт патрульного катера ГИМС и парусно-моторного судна "Школы Флагман". Промокших, продрогших и напуганных любителей водного экстрима транспортировали на берег. Благодаря слаженным, грамотным и незамедлительным действиям всех участников спасательной операции - 11 туристов избежали трагических последствий, которые, к сожалению, очень часто случаются", - отмечают в ГИМС.