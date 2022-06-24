Механика дорожной компании Тюмени отправили под домашний арест по обвинению во взятках

13:02 24 июня 2022
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Ленинский районный суд Тюмени по ходатайству следователя СУ СК по Тюменской области отправил под домашний арест  главного механика дорожной компании Алексея Любича. Он обвиняется в получении должностным лицом взятки за незаконные действия в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с ноября 2019 по февраль 2022 год Любич, работая в компании, занимающейся строительством автодорог и магистралей, получал от представителей заинтересованных в сотрудничестве компаний-поставщиков горюче-смазочных материалов взятки за благоприятное сотрудничество и обеспечение заявками на смазочные материалы в рамках заключенных договоров на общую сумму свыше 52 млн рублей. Размер взятки начинался от 70 000 рублей.

По решению суда Алексей Любич будет находиться под домашним арестом по 19 августа 2022 года.

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