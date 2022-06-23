В Ишимском районе дети отравились беленой и угодили в реанимацию

Два мальчика 2014 и 2012 года рождения попробовали семена белены. Спустя час симптомы отравления заметили взрослые, оказали им первую помощь и вызвали скорую. Медики по прибытии промыли детям желудки и госпитализировали в Областную больницу №4.

Инцидент произошел вечером 22 июня до утра дети находились в отделении реанимации под пристальным вниманием врачей, а утром пациентов перевели в детское соматическое отделение.

Белена черная – ядовитое растение. Относится к разряду сорняков, растет в огородах, на пустырях, на полях, вблизи жилья. Цветет белена все лето, имеет неприятный запах, а плоды появляются в июне-августе. При отравлении беленой уже через 30-40 минут у пострадавшего появляется сухость во рту, жажда, двигательное возбуждение, нарушение зрение, дыхания, головокружение и общая слабость, наблюдаются расстройства со стороны центральной нервной системы, в тяжелых случаях наступает потеря сознания, появляются судороги и может наступить смерть от паралича дыхательного центра.

Отравление ядовитыми растениями наиболее часто встречается у детей в возрасте 6-11 лет, в теплое время года, особенно в период дачного сезона. При отравлении ребенка в первую очередь нужно освободить организм от яда, а именно: напоить его водой, промыть желудок и дать активированный уголь, напоминают в пресс-службе ОБ-4.