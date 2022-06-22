С жителя Тюменской области могут взыскать 1,11 млн рублей за ущерб от природного пожара

Госохотдепартамент Тюменской области требует от 45-летнего жителя Исетского района возместить ущерба, причиненного природе в результате выжигания сухой травы. Соответствующий иск поступил в суд.

СОобщается, что 23 апреля 2022 года мужчина в период действия особого противопожарного режима перед резкой металла не очистил места проведения огневых работ от горючих веществ и материалов, из-за этого загорелась сухая трава - площадь пожара составила 1 га.

По данному факту гражданина уже оштрафовали ни 4 тысячи рублей (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ), теперь ему предстоит возместить вред, причиненный объектам животного мира, которой оценили в 1 110 500 рубелей.

Судебное заседание по делу состоится 12 июля 2022 года.