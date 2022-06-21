Тюменца приговорили к году условного срока за пьяную езду на самокате

В Тюмени осужден 27-летний мужчина, который после новогоднего корпоратива решил на электросамокате пьяным съездить в аптеку, сообщает прокуратура Тюменской области.

Пьяный тюменец на самокате был задержан в декабре 2021 года, за год до этого он был оштрафован и лишен водительских прав на 1 год 7 месяцев за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. А так как электросамокат является механическим транспортным средством и приравнивается к мопедам (категория "М"), то за повторное пьяное вождение мужчину решили привлечь к уголовной ответственности.

Приговор по уголовному делу вынес Ленинский районный суд Тюмени: он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, в качесве наказания - 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.