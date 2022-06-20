Заключённый организовал в тюменской колонии азартные игры со ставками

17:01 20 июня 2022
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В Тюмени 22-летний заключенный подозревается в незаконной организации и проведении азартных игр. Осужденный за разбой, молодой человек  на новом "бизнесе" успел заработать около 50 тысяч рублей. 

По версии следствия, с середины апреля  по 16 июня 2022 года подозреваемый проводил между заключенными азартные игры с использованием карт и фишек, за что брал плату, игры проводились по вечерам в одном из помещений исправительного учреждения.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведении азартных игр). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСИН России по Тюменской области и УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области", - сообщает СУСК по Тюменской области..

Следователем проведен осмотр места происшествия, изъято игорное оборудование, допрошены очевидцы и сотрудники исправительного учреждения. Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

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