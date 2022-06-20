Лесной пожар в Уватском районе пришлось тушить вручную

Лесной пожар в Першинском участковом лесничестве обнаружен 18 июня при авиационном патрулировании территории, из-за болотистой местности для захлестывания огня пожарным-десантникам пришлось использовать только ручные инструменты.

В тушении пожара участвовали 8 работников десантно-пожарной службы, доставленных в зону тушения из Увата вертолётом Ми-8. Огнём пройдено 3 га, сейчас пожар ликвидирован, его тушение осложнялось труднодоступностью очага возгорания, а также спецификой пожара. Из-за болотистой местности .

На данный момент действующих лесных пожаров в регионе нет, сообщает деплеса.