Лесной пожар в Уватском районе пришлось тушить вручную

13:08 20 июня 2022
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Лесной пожар в Першинском участковом лесничестве обнаружен 18 июня при авиационном патрулировании территории, из-за болотистой местности для захлестывания огня пожарным-десантникам пришлось использовать только ручные инструменты.  

В тушении пожара участвовали 8 работников десантно-пожарной службы, доставленных в зону тушения из Увата вертолётом Ми-8. Огнём пройдено 3 га, сейчас пожар ликвидирован, его тушение осложнялось труднодоступностью очага возгорания, а также спецификой пожара. Из-за болотистой местности . 

На данный момент действующих лесных пожаров в регионе нет, сообщает деплеса.

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