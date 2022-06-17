В тюменском пруду утонул мужчина

В водоеме, расположенном вблизи дома по улице Стартовой в городе Тюмени, накануне вечером обнаружено тело 62-летнего местного жителя. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка.
Со слов очевидцев, погибший был пьян, решил искупаться, но переоценил свои силы и утонул.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. На теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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