Житель Тобольска убил приятеля из-за кошки

13:03 17 июня 2022
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Следователи Тобольска передают в суд дело 44-летнего местного жителя, который обвиняется убийстве приятеля, причиной пьяной ссоры стала кошка.

По версии следствия, 17 апреля 2022 года, обвиняемый в своей квартире употреблял алкоголь с 46-летним приятелем. По словам мужчины, ему не понравилось то, как гость обращался с его кошкой и игнорировал его просьбы оставить животное в покое. Это и послужило поводом для расправы. Хозяин квартиры схватил со стола нож и нанес потерпевшему три удара в область грудной клетки. Мужчина с колото-резаными ранениями был доставлен в больницу, где в ночь на 18 апреля скончался, сообщает пресс-служба СУСК ТО.

Следствием назначен и проведен комплекс экспертиз, в том числе и судебно-медицинская. Проведен осмотр места происшествия -  собрана достаточная доказательственная база в связи с чем дело будет направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Теги: кошки , СКР , Тобольск , убийство
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