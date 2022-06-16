Дело тюменского криминального авторитета рассмотрят с участием присяжных заседателей

В Тюменском областном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Сергея Патрушева, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), организации преступного сообщества (ч. 4 ст. 210 УК РФ), в вымогательстве, совершенным организованной группой (п. "а" ч. 3 ст.163 УК РФ), и 8 его сообщников.

В судебном заседании удовлетворено ходатайство Сергея Патрушева и Александра Косарева о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Отбор присяжных назначен на 13 июля.

В числе сообщников пресс-служба суда перечисляет Александра Косарева (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 210, п. "а" ч. 3 ст.163 УК РФ), Валерия Тюлькова (ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 163, ч. 4 ст. 159, п. "а" ч. 3 ст.163, п. "в" ч. 3 ст.163 УК РФ), Ивана Магера (ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 122, ч. 1 ст. 163, ч. 4 ст. 159, п. "а" ч. 3 ст.163, п. "в" ч. 3 ст.163 УК РФ), Антона Бахирева (ч. 2 ст. 210, п. "а" ч. 3 ст.163 УК РФ), Николая Лунина (ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 161, п. "а" ч. 3 ст.163 УК РФ), Ярослава Русакова (ч. 2 ст. 210, п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ), Евгения Кондратенко (п. п. "а", "в" ч. 3 ст.163 УК РФ), Сергея Кострулева (п. п. "а", "в" ч. 3 ст.163 УК РФ).

Уголовное дело в отношении остальных обвиняемых выделено в отдельное производство и направлено для рассмотрения в Тюменский районный суд.

Суд продлил Патрушеву, Косареву, Тюлькову, Магеру срок содержания под стражей на период судебного разбирательства, до 2 декабря 2022 года. Остальные фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.