Экс-директор тюменской УК с сообщником продали помещения в жилом доме за 20 млн рублей

Калининский районный суд Тюмени приговорил бывшего директора Управляющей компании Тюменьремжилсервис" и его сообщника к 4 и 5 годам заключения по делу о присвоении и продаже шести нежилых помещений в многоквартирном доме.

Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.



"Судом установлено, что злоумышленники с 2014 по 2015 гг. от имени подконтрольной организации изготовили подложные договоры об инвестировании капитала в строительство многоквартирных домов №№ 24 и 28 по ул. Судоремонтной в г. Тюмени и акты приема-передачи шести нежилых помещений в них. Зарегистрировав право собственности, злоумышленники продали объекты недвижимости. Полученные деньги подсудимые присвоили. Размер причиненного ущерба составил более 20 млн. рублей", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отбывать сроки, по решению суда, виновные будут в исправительной колонии общего режима, приговор в законную силу не вступил.