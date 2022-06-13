За ночь на тюменских дорогах выявлено 29 пьяных водителей

12:56 13 июня 2022
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27 пьяных водителей за сутки задержали автоинспектора в Тюменской области, еще 29 пьяниц отстранили от участия в дорожном движении сегодня ночью, 21 из них - в Тюмени. В областной ГИБДД это считают антирекордом  года.

38-летний тюменец на автомобиле "Форд Фокус" задержан автоинспекторами на улице Молодежной в Тюмени. За пьянство за рулем он лишен прав, но водительское удостоверение так и не сдал в ГИБДД. Ехал с подругой из гостей домой. Показания алкотестера - 0,80 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Теперь он подлежит уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

Теги: ГИБДД Тюменской области , пьяные водители
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