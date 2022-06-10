Суд обязал школу Тюменской области возместить моральный вред ученику

Школа Бердюжского района выплатит 40 тыся рублей за моральный вред учащемуся, которому вследствие ненадлежащего исполнения учителями школы своих обязанностей по обеспечению контроля за детьми ... причинены телесные повреждения в область живота", после чего он провел 9 дней в больнице.

В иске указано, телесные повреждения учащийся получил 24 января в одном из классов Пегановской школы филиал МАОУ "СОШ с. Окунево, во время перемены, вследствие ненадлежащего исполнения учителями школы своих обязанностей по обеспечению контроля за детьми.После обращения в больницу, ребенок находился в стационаре 9 дней, ему проводились необходимые исследования, было запрещено двигаться, он испытывал сильную физическую боль и нравственные страдания.

Директор МАОУ СОШ с. Окунево вину и обязанность возместить моральный вред признал, сумму компенсации морального вреда стороны оценили в 40 000 рублей и заключили мировое соглашение, которое утверждено судом.

Определение суда в законную силу не вступило.