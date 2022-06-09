На стройке в Тюмени погиб рабочий

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели каменщика на строящемся многоквартирном доме по ул. 50 лет Октября.

По версии следствия, 7 июня днем в результате нарушения неустановленным лицом правил безопасности при проведении строительных работ, 60-летний каменщик погиб после падения с высоты 4-го этажа строящегося дома.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели 60-летнего работника строительной компании по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщает СУСК.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося, изъята вся документация, представляющая интерес для следствия, в том числе и регламентирующая технику безопасности. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за технику безопасности на объекте. Расследование уголовного дела продолжается.