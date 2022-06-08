Тюменская ГИБДД посоветовала мужчинам быть романтичнее

За ночь сотрудники ГИБДД в Тюменской области отстранили от участия в дорожном движении 12 пьяных водителей, в том числе жителя села Омутинского, решившего после свидания подвезти даму до дома.

"Времена нынче другие кавалеры дам домой не провожают, а больше подвозят на автомобилях. Как в селе Омутинском, например. Выпил 38-летний селянин пива, поехал на "Мицубиси" подвезти подругу. ...Провожайте девушек пешком. Так романтичнее😍", - советует жителям региона пресс-служба областной ГИБДД в Telegram-канала.

Сообщается, что при освидетельствовании водителя алкотестер показал 0,83 мг/л выдыхаемого воздуха. Мужчину лишат права управления транспортом - на одного романтика в области стало больше.



