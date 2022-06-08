Тюменская ГИБДД посоветовала мужчинам быть романтичнее

12:57 08 июня 2022
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За ночь сотрудники ГИБДД в Тюменской области отстранили от участия в дорожном движении 12 пьяных водителей, в том числе жителя села Омутинского, решившего после свидания подвезти даму до дома. 

"Времена нынче другие кавалеры дам домой не провожают, а больше подвозят на автомобилях. Как в селе Омутинском, например. Выпил 38-летний селянин пива, поехал на "Мицубиси" подвезти подругу. ...Провожайте девушек пешком. Так романтичнее😍", - советует жителям региона пресс-служба областной ГИБДД в Telegram-канала. 

Сообщается, что при освидетельствовании водителя алкотестер показал 0,83 мг/л выдыхаемого воздуха. Мужчину лишат права управления транспортом - на одного романтика в области стало больше.

 

Теги: безопасность дорожного движения , ГИБДД Тюменской области , пьяные водители
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