Тюменский облсуд назначил предварительное слушание по делу криминального авторитета

Предварительное слушание уголовного дела в отношении 63-летнего тюменца, который обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии на территории Тюмени и Тюменского района и еще по двум статьям УК, назначено на 15 июня, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

По версии следствия, обвиняемый с 2010 был местным авторитетом в криминальных кругах, придерживался и продвигал соответствующие этому идеи и традиции, контролировал финансовые потоки, в том числе собранных незаконным путем деньги. В июле 2020 года создал преступное сообщество, членами которого занимались вымогательством, в ноябре того же года их деятельность была пресечена.

"В Тюменский областной суд поступило уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя Сергея Патрушева. Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), организации преступного сообщества (ч. 4 ст. 210 УК РФ), в вымогательстве, совершенным организованной группой (п. а ч. 3 ст.163 УК РФ). ... Предварительное слушание уголовного дела назначено на 15 июня", - следует из сообщения пресс-службы.

Кроме Патрушева, в уголовном деле фигурируют 8 сообщников, обвиняемых в вымогательстве. Обвиняемый в лидерстве и трое его сообщников находятся под стражей, остальные под подпиской о невыезде, сообщили изданию в пресс-службе областной прокуратуры.