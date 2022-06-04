Пожар на автобазе в центре Тюмени локализован

Пожар на территории автобазы в Тюмени на площади 1500 кв. м локализован, информации о погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС.

Сообщение о пожаре по адресу: улица Ялуторовская, 33 поступило в 8:33, сейчас ведётся проливка здания с с соседних зданий и с земли, разбор кровли. Дознанию предстоит установить причину возгорания.

"Пожар на ул. Ялуторовская, 33 локализован на площадь 1500 кв. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. Сведений о погибших и пострадавших к данной минуте не поступало. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 30 автомобилей, 13 кислородных и 2 газовых баллона", - сообщает ГУМЧС.

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