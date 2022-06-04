В центре Тюмени горит автобаза облдумы

09:11 04 июня 2022
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Пожар возник в здании автобазы, расположенной возле СИЗО. На месте работают несколько раскатов МЧС, Скорая помощь.

На данный  момент дым идёт из-под крыши здания, открытого горения с улицы не наблюдается. Подъезд спецтехники затруднен из-за скопления припаркованных машин, в том числе выгнанных с территории, где происходит пожар.

"В 08 часов 33 минуты поступило сообщение о пожаре в административном здании по адресу: г. Тюмень, ул. Ялуторовская, 33.  Здание 3-этажное размерами 20х150 м. Горит кровля. На месте работают 20 единиц техники, задействовано порядка 70 человек Главного управления МЧС России по Тюменской области. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 13 рядом припаркованных со зданием автомобилей.

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