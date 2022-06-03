81 человека спасли тюменские пожарные с начала 2022 года

За пять месяцев 2022 года сотрудники подразделений Тюменского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тюменской области спасли на пожарах 64 человека, четверть из них – дети.

Также бойцами Тюменского пожарно-спасательного гарнизона спасено 17 человек в ходе ликвидации последствий ДТП. Благодаря усилиям пожарных и спасателей, этих пострадавших, которые находились в критическом состоянии, удалось деблокировать из корпуса искореженных автомобилей. Благодаря оперативности и профессионализму сотрудников МЧС России, все эти люди сохранили свои жизни, они вовремя были переданы в руки медиков.

Как отметили в 32-м пожарно-спасательном отряде, в зону ответственности которого входят город Тюмень, Тюменский и Нижнетавдинский районы, за минувшие пять месяцев на 71 % снизилось количество людей, погибших на пожарах, примерно на 10 % уменьшилось количество травмированных и получивших ожоги в ходе таких происшествий.

По словам начальника 32-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Тюменской области полковника внутренней службы Дениса Журавлёва, личный состав совершенствует свою деятельность, в том числе путем постоянных тренировок и учений. Кроме того, в арсенале спасателей и пожарных появляются новые современные материально-технические ресурсы, позволяющие более эффективно решать поставленные задачи. "Сегодняшнее оборудование не может сравниться с тем, какое использовали наши сотрудники еще несколько лет назад, – отметил Денис Журавлёв. – Кроме того, постоянно растет уровень профессиональной подготовки пожарных, требования к ним при проведении зачетов и тренировок очень высоки".