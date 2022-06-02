Житель села угнал катафалк, чтобы съездить в магазин за выпивкой и сигаретами

Заводоуковский райсуд отправил 37-летнего жителя Упоровского района на год и три месяца в колонию общего режима за угон катафалка и "пьяное вождение".

"Судом установлено, что в апреле 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, для поездки в магазин за очередной порцией алкоголя и сигарет, совершил угон автомобиля ритуальных услуг", - сообщает прокуратура.

Отмечается, что мужчина уже неоднократно судим, причет последнее наказание за пьяную езду по уголовной статье он отбыл в декабре 2021 году. Помимо реального срока, подсудимого лишили права управления транспортными средствами на 4 года. Приговор в законную силу не вступил.