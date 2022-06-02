Спасатели МЧС ликвидировали последствия ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

Тактико-специальные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на автодороге ФАД 1Р 404 "Тюмень-Ханты-Мансийск" провел личный состав 8-го пожарно-спасательного отряда.

"Цель учений совершенствование практических навыков сотрудников Тобольского пожарно-спасательного гарнизона и Тобольского поисково-спасательного отряда Тюменской областной службы экстренного реагирования в организации проведения аварийно-спасательных работ по оказанию помощи пострадавшим и совершенствование технологии проведения аварийно-спасательных работ в условиях дорожно-транспортных происшествий различного уровня и сложности", - пояснили в пресс-службе МЧС.

Трасса Тюмень-Ханты-Мансийск становится особенно загруженной в летне-осенний сезон, когда жители северных округов отправляются в отпускные путешествия, частота ДТП, в том числе с пострадавшими в тот период возрастает.