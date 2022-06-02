Житель тюменской деревни выбросил в мусор тротиловую шашку

Нижнетавдинский районный суд приговорил 80-летнего мужчину к условному сроку за незаконное хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Пенсионер хранил у себя дома в деревне Красный Яр привезенные в с 1998 году с дачи тестя стандартную 400 граммовую тротиловую шашку, бризантное взрывчатое вещество нормальной мощности, промышленного изготовления военного назначения, массой 406 г; фрагмент стандартной тротиловой шашки, массой 128 г. В сентябре прошлого года, собираясь переезжать в город, он выбросил все взрывчатые вещества в мусорный контейнер, после чего эти вещества были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимый вину признал. Откуда у тестя были эти шашки, он не знает, отношения к военной службе он не имел. Ни рыбаком, ни охотником подсудимый не был, разрешения на хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, взрывных веществ он никогда не имел.

Гражданин является пенсионером по старости, ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, к административной ответственности не привлекался, на учете у врачей не состоит. Смягчающие обстоятельства – пожилой возраст, состояние здоровья.

Суд, учитывая все доказательства по делу, выслушав свидетелей, приговорил мужчину к лишению свободы на 1 год, условно, с испытательным сроком 1 год и штраф в размере 5 000 рублей.