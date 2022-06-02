BMW влетела в припаркованные автомобили в центре Тюмени

22:51 01 июня 2022
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Водитель автомобиля BMW сегодня вечером, примерно в 22:40, на перекрестке улиц Республики и Челюскинцев не справился с управлением и выехал в припаркованные у филармонии машины. 

По словам очевидца, у BMW во время движения оторвало колесо - автомобиль занесло. От удара в салоне иномарки сработали подушки безопасности, предварительно - серьёзно никто не пострадал.

На месте работают сотрудники ГИБДД, Скорая помощь и оперативные службы, движение автотранспорта по улице Республики от Первомайской до Челюскинцев затруднено.

ГИБДД устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

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Теги: ДТП
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