В Тюмени в ДТП погиб велосипедист

15:44 01 июня 2022
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Велосипедист сбит около 23:00 во вторник в селе Утешево на улице Купцов Кухтериных автомобилем Hyundai.

Мужчина-велосипедист скончался на месте ДТП, ему на вид около 40 лет, личность погибшего устанавливается.

По предварительным данным, велосипедист ехал по краю проезжей части, световозвращающих приспособлений на нем не было.

 Hyundai, которым управляла 42-летняя тюменка, после наезда на велосипедиста проехал более 40- метров, только тогда остановился. Обстоятельства трагедии выясняются.

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