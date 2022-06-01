Жителя Тобольска оштрафовали за побег с призывного пункта

Центральный районный суд Тюмени признал 19-летнего Антона из Тобольска виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований (ч.1 ст. 328 УК РФ) и оштрафовал его на 60 тыс. рублей. От армии эта мера не освобождает, отмечают в суде.

Не желая служить в армии, 14 ноября 2021 года он сбежал с сборного пункта военного комиссариата и был объявлен в розыск. В отношении уклониста возбудили уголовное дело, а к его поискам подключилась полиция.

После задержания Антона, материалы его уголовного дела передали в суд, он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и после консультации с адвокатом согласился на рассмотрение своего дела в особом порядке, без исследования доказательств. Свое бегство объяснил тем, что якобы не хотел служить в железнодорожных войсках, куда его приписали.

"Суд пришел к убеждению, что исправление Новикова возможно без изоляции от общества, без надзора специальных государственных органов и ограничился штрафом. Отметим, наказание в виде судебного штрафа не освобождает нарушителя-уклониста от службы в армии", - сообщили в пресс-службе суда.

По закону, с 1 января 2014 года граждане, достигшие 27-летнего возраста и не прошедшие военную службу по призыву без законных оснований, получают не военный билет, а справку установленного образца. Этот же закон внес изменения и в другие нормативно-правовые акты РФ, в соответствии с которыми граждане, не прошедшие военную службу по призыву без законных оснований, ограничены в приеме на работу на гражданскую и муниципальную службу.