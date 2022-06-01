Закладчика с крупной партией наркотиков задержали в Тюмени

Сотрудники патрульно-постовой службы на улице Бийской в Тюмени остановили мужчину, который подозрительно себя вел, при досмотре в присутствии понятых обнаружили и изъяли у него 50 свёртков с различными веществами. Гражданин признался, что является закладчиком.

В последствии оперуполномоченные установили, что задержанный недавно приехал в Тюмень из Тобольска и проживает в арендованной квартире. С его слов, он сам употребляет наркотики, имеет знакомства в этой сфере, поэтому решил заняться распространением.

В день задержания он забрал из схрона партию наркотических веществ и успел сделать 13 закладок. Сотрудники полиции изъяли наркотики из всех тайников. В общей сложности было изъято 63 свёртка. Согласно проведённой экспертизе установлено, что внутри наркотики, в том числе синтетические, суммарной массой около 100 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Закладчик задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.