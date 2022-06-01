Суд Тюмени рассмотрит дело о хищении 21 млн рублей у "Запсибгазпром-Газификации"

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего специалиста по работе с персоналом и четырех рабочих ООО "Запсибгазпром-Газификация". Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, в период с 2018-2021 гг. обвиняемый, являющийся специалистом по работе с персоналом, за денежное вознаграждение вносил в сводные табели учета рабочего времени сведения о работниках, которые фактически работы на строительных объектах Общества, расположенных на о. Итуруп Сахалинской области, не выполняли.

В результате преступных действий организации причинен ущерб в сумме более 21 млн рублей, на имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.