Суд Тюмени рассмотрит дело о хищении экс-чиновником 6,4 млн рублей из бюджета города

В Тюмени завершилось расследование дела о хищении бюджетных денег на уборке автодорог, фигурантами которого стали экс-директор и сотрудник департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города, родственница бывшего чиновника и директор коммерческой фирмы, сообщает региональный СУ СК.

Фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

По данным следствия, ОПГ действовала с января 2017 по январь 2021 гг. Фигуранты зарегистрировали подконтрольную им коммерческую организацию, на условиях субподряда она выполняла муниципальные контракты по содержанию и уборке автомобильных дорог в городе Тюмени, но не в полном объеме. Сэкономленные таким образом деньги обналичивались и распределялись между членами группы. Ущерб от их деятельности превысил 6,4 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 6,7 млн., а также следователями СК приняты меры по обеспечению добровольного возмещения ущерба и проведена разъяснительная работа с фигурантами уголовного дела, в результате чего обвиняемыми частично возмещен ущерб на сумму более 3 млн. рублей.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - следует из сообщения СУСК.