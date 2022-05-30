Виновников пожаров накажут большими штрафами

В России ужесточаются меры борьбы с лесными пожарами, поэтому с 8 июня значительно возрастут штрафы за нарушение противопожарных правил в лесах.

За определенные виды нарушений пожарной безопасности, в том числе и в лесах, размер административных штрафов для граждан возрос в десять раз, а для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - в два раза.



Теперь за нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима размер штрафа составит:

- для граждан - от 10 до 20 тыс. рублей (ранее 2-4 тыс.)

- для должностных лиц - от 30 до 60 тыс. рублей

- для индивидуальных предпринимателей от 60 до 80 тыс. рублей

- для юридических лиц от 400 до 800 тыс. рублей.



За некоторые нарушения, повлекшие серьезные последствия штраф для граждан составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц может достигнуть 2 млн рублей.