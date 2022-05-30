В Тюмени составили фоторобот потенциального насильника

Следователи составили фоторобот молодого человека, который в декабре 2021 году напал в подъезде на 20-летнюю тюменку, по факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.1 ст.132 УК РФ о покушении на иных действиях сексуального характера.

По версии следствия, 4 декабря 2021 года около 19:00 в подъезде жилого дома по улице Амурской неизвестный напал на девушку и попытался ее изнасиловать, но "замысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам".

В ходе следствия составлен фоторобот подозреваемого. Приметы нападавшего: рост около 180 см., возраст 20-25 лет, худощавого телосложения, нос большого размера. Был одет в двухцветную (дутую) зимнюю куртку, верхняя часть которой (воротник, рукава и туловище до груди) чёрного цвета, а нижняя часть белого цвета, штаны спортивные тёмного цвета с боковыми полосками белого цвета, вязаную шапку светлого цвета и обувь светлого цвета.

Следствие просит граждан поделиться информацией о подозреваемом и гарантирует конфиденциальность к гражданам, сообщить о гражданине, схожем по приметам с фотороботом можно по тел.: 8 (3452) 64-78-27, тел. круглосуточной оперативной связи 8-904-491-43-25 или дежурная часть ОП № 7 УМВД России по г. Тюмени 8 (3452) 29-11-29, 29-11-20.