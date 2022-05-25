В суды Тюменской области поступило 19 дел о дискредитации армии

Суды Тюменской области в отношении 17 граждан рассматривают 19 таких дел (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Из них рассмотрели 16 дел, 3 дела находятся в производстве, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Одно из дел рассмотрел Калининский районный суд Тюмени, назначив административный штраф в размере 25 000 рублей. Решение суда вступило в законную силу, его не обжаловали.

Ленинский районный суд Тюмени также рассмотрел одно дело, но административный штраф составил 40 000 рублей. В настоящее время дело обжалуется. Еще два дела по этой статье в производстве районного суда.

14 дел рассмотрел Центральный районный суд Тюмени. Одно дело по этой статье в производстве суда. Суд назначил административные штрафы - два по 30 000 рублей, все остальные - по 40 000 рублей.

Семь дел обжалуется в Тюменском областном суде. Решение по одному из них оставлено без изменений. Остальные апелляционные жалобы находятся в производстве Тюменского областного суда.