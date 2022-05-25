В Тюмени при ремонте крыши погиб рабочий

09:34 25 мая 2022
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Тюменская прокуратура организовала проверку по факту гибели человека при падении с высоты во время проведения строительных работ по ремонту кровли общественной бани.

 Сорвался с крыши и погиб 29-летний работник. "Прокуратура Калининского округа Тюмени организовала проверку соблюдения правил по охране труда. К участию в проверке привлечен специалист Государственной инспекции труда в Тюменской области", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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