Первые случаи заражения клещевым энцефалитом выявили в Тюменской области

16:34 24 мая 2022
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В Тюменской области зарегистрировало три случая заболевания энцефалитом и один случай -  клещевым боррелиозом, о последнем сообщалось неделю назад. Всего с начала эпидсезона к медикам п поводу  присасывания клещей обратились 6414 человек, в том числе 1430 детей младше 14 лет.

 Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе (2811), Ишиме и Ишимском районе (747), Тобольске и Тобольском районе (499), Заводоуковском городском округе (326). Все пострадавшие (не привитые против клещевого вирусного энцефалита) получают экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Ситуация находится под контролем, обращаемость в медицинские организации пострадавших от нападения клещей не превышает среднемноголетних значений.

В местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ для предотвращения присасывания клещей проводятся акарицидные обработки. Всего обработано 4577 га, отмечают в РПН.

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