12-летний водитель скутера в Тюмени сбил 3-летнего ребенка на дороге

Мальчик 12-ти лет на скутере сбил 3-летнего ребенка на улице Сазонова, 22 в микрорайоне Казарово. Пострадавший малыш с тяжелыми повреждениями доставлен в больницу, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

"По предварительным данным, группа детей гуляла, направляясь на детскую площадку. 3-летний мальчик был со старшими братом и сестрой 6-ти и 10-ти лет, ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть, где его сбил скутер", - сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что гулявшие дети приехали с мамой в гости к родственникам из Ялуторовска, взрослые в момент ДТП находились дома.

Юный скутерист транспорт позаимствовал у отца, родители утверждают, что не разрешают сыну на нем кататься. Сотрудники ПДН составили административный материал по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

Обстоятельства ДТП выясняются.