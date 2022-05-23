Мошенники украли у тобольской пенсионерки 100 тыс рублей, представившись сотрудниками банка

Тоболячка перевела 100 тысяч рублей мошенникам, которые представились сотрудниками банка. В полиции женщина рассказала, что только через день поняла, что ее обманули.

По словам пострадавшей, сначала позвонивший ей якобы сотрудник банка и сообщил, что на ее имя мошенники оформили кредит - необходимо прервать операцию по выдаче денег. Потом с потерпевшей начала разговаривать девушка, которая представилась специалистом службы безопасности банка. Она попросила пенсионерку сообщить об имеющихся на счету денежных средствах. Не заподозрив обмана, заявительница сообщила, что имеет накопления в размере 100 тысяч рублей. После этого "сотрудница банка" попросила клиентку незамедлительно пройти к банкомату, обналичить деньги и перевести их на "безопасные" счета. Тоболячка выполнила все продиктованные мошенницей операции, после перевода денег злоумышленница предупредила, что данную информацию никому нельзя разглашать. Только на следующий день пенсионерка поняла, что общалась с мошенниками.

По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Полицейские призывают граждан проявлять бдительность при поступлении звонков от сотрудников банка: