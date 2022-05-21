Девочка и ее отец сбиты на улице Полевой в Тюмени

19:28 21 мая 2022
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Фото ГИБДД ТО

Двух пешеходов сбил сегодня вечером ВАЗ в Тюмени в районе дома 72 на улице Полевой, 72. Предварительно установлено что пьяный 40-летний отец решил перейти дорогу в неположенном месте.

"Находящийся в состоянии опьянения повел 6-летнюю дочку через дорогу вне пешеходного перехода. Девочка госпитализирована в больницу с тяжелыми повреждениями, состояние мужчины уточняется. Обстоятельства ДТП выясняются. Водитель "Лады" трезв", - сообщает ГИБДД,

Теги: ДТП , пешеходы , пострадавшие
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