Уголовное дело возбудили в Тобольске из-за вспышки сальмонеллеза в детском саду

По материалам прокурорской проверки по факту выявления у воспитанников детсада в Тобольске сальмонеллеза возбуждено уголовное дело.

Установлено, что в период с 1 по 10 мая в детском саду при осуществлении питания детей реализована пищевая продукция (грудка цыплят бройлеров), не отвечающая предъявляемым требованиям, что повлекло распространение инфекционного заболевания среди 40 детей.

Материалы проверки направлены прокуратурой в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если они совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле межрайонной прокуратуры.