В Тюмени вынесен приговор по делу об отравлении метиловым спиртом с летальным исходом

Ленинский суд Тюмени признал 31-летнего гражданина иностранного государства виновным в продаже контрафакта, которым отравились насмерть пять горожан и приговорил его к пяти с половиной годам заключения в колонии общего режима, сообщает СУСК по Тюменской области.

Мужчина обвинялся по ч. 3 ст. 238 УК РФ - производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2021 года в торговой точке, расположенной в городе Тюмени, подсудимым осуществлялась реализация гражданам спиртосодержащей жидкости (метиловый спирт) с этикеткой "Родники Сибири", "Царская охота платиновая", представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. После употребления внутрь указанных жидкостей в результате отравления метиловым спиртом погибло 5 человек.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью.

В настоящее время в суд направлены уголовные дела в отношении еще 6 человек по фактам реализации в городе Тюмени гражданам спиртосодержащей жидкости (метиловый спирт), представляющей опасность для жизни и здоровья потребителей.