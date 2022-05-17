Уголовные дела завели в Тюменской области на виновников природных пожаров

На территории Тюменской области действует особый противопожарный режим. В производстве дознавателей органов Госпожнадзора находится 17 материалов проверок по фактам лесных пожаров, возбуждено 9 уголовных дел, сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

Проверки по фактам лесных пожаров проведены по 5 сообщениям по Казанскому району; 6 - по Абатскому району, по одному - по Армизонскому и Сорокинскому районам, 4 сообщения - по Упоровскому району.

"По факту уничтожения лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти деяния причинили значительный ущерб в соответствии со статьей 261 УК РФ возбуждено 9 уголовных дел, пять материалов находится в производстве", - сообщил Андрей Михнович.