Уголовные дела завели в Тюменской области на виновников природных пожаров

14:57 17 мая 2022
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На территории Тюменской области действует особый противопожарный режим. В производстве дознавателей органов Госпожнадзора находится 17 материалов проверок по фактам лесных пожаров, возбуждено 9 уголовных дел, сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

Проверки по фактам лесных пожаров проведены по  5 сообщениям по Казанскому району; 6 - по Абатскому району, по одному - по Армизонскому и Сорокинскому районам, 4 сообщения - по Упоровскому району.

"По факту уничтожения лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти деяния причинили значительный ущерб в соответствии со статьей 261 УК РФ возбуждено 9 уголовных дел, пять материалов находится в производстве", - сообщил Андрей Михнович.

Теги: лесные пожары , пожары , уголовная ответственность
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