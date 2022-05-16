Пожары в Тюменском районе тушат с помощью Ми-26

Тушением природных пожаров в Тюменской области занимаются 324 человека, используется 85 единиц техники, задействованы четыре вертолета, сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Тушение пожаров осуществляется тюменской Авиабазой, группировкой МСЧ России, противопожарной службой субъекта, а также добровольцами. В частности, на лесных пожарах работают 202 человека, 50 единиц техники, на ландшафтных - 122 человека, 35 единиц техники.

"Дополнительно привлечена авиация в количестве трех вертолетов Ми-8, а также вертолет Ми-26. Привлечены лесопожарные формирования Ямало-Ненецкого автономного округа. Вертолет Ми-26 в ежедневном режиме задействован для тушения природных пожаров на территории Тюменского района", - пояснил Михнович.

Группировка сил, задействованных на тушении природных пожаров, усилена по поручению губернатора, уточнил директор профильного департамента.

По словам Михновича, главам муниципальных образований поручено организовать сбор необходимых документов для компенсации населению за сгоревшее имущество.

По данным на утро 16 мая, в регионе действует 7 ландшафтных и 6 лесных, в том числе 3 локализованных пожара, за сутки ликвидировано 8 ландшафтных пожаров на площади 123 га и 1 лесной пожар на площади 10 га.